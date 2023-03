Questa mattina si è concluso l’ultimo trasporto sanitario urgente, in favore di un bimbo di 3 anni, trasportato da Cagliari a Genova, insieme ad un’équipe medica dell’ Ospedale Gaslini.

È il secondo volo dell’Aeronautica militare per impegnato oggi in un soccorso in città. Sempre oggi una donna di 59 anni in imminente pericolo di vita è salita a bordo di un Falcon 50 del 31° Stormo dell’ Aeronautica militare che l’ha trasportata da Cagliari a Torino.