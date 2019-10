Una bimba in imminente pericolo di vita è stata trasportata dai militari dell’Aeronautica militare da Cagliari alla Lombardia. Un Falcon 900 si è alzato in volo circa un’ora fa per cercare di salvare la piccola. Si tratta di un trasporto sanitario urgente. La bambina atterrerà all’aeroporto di Bergamo, e poi il trasferimento sarà completato fino a Milano, dove è attesa dai medici del policlinico di San Donato.