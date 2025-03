Quella che sembrava una notizia rincuorante si sta rivelando un’amara sorpresa per i dipendenti di Bricocenter. Come annunciato nei giorni scorsi, tutti i lavoratori verranno licenziati, ma con la promessa di essere riassunti presso il nuovo Leroy Merlin, che sorgerà a breve nel Fass Center di Elmas. Tuttavia, dietro questa apparente opportunità, si nasconde una realtà meno vantaggiosa di quanto si potesse pensare. A spiegare la situazione, alcuni dipendenti in esclusiva a Casteddu Online: “Il contenuto dei nuovi contratti è ancora poco chiaro, poiché sarebbero in fase di formulazione.

Quello che è certo è che la holding francese Gruppo Adeo, che controlla Bricocenter, ha una strategia precisa: laddove un Bricocenter abbia creato un bacino di utenza importante, come le cosiddette ‘80.000 famiglie’, viene aperto un nuovo Leroy Merlin o un Tecnomat, chiudendo il vecchio punto vendita se si trova a meno di 30 minuti di distanza dal nuovo store. Questo modello è stato applicato sia in Sardegna che nel resto d’Italia”. Essendo tutti parte dello stesso gruppo finanziario, il passaggio tra le aziende sarebbe potuto avvenire con una cessione di contratto, garantendo così la continuità lavorativa e i diritti acquisiti. Ma la realtà è ben diversa.

“Bricocenter ci licenzia, verremo riassunti da Leroy Merlin, ma alle loro condizioni”, raccontano i dipendenti. Il problema principale? Si riparte da zero: nuovi contratti senza lo scatto di anzianità acquisito, quasi certamente part-time e con un periodo di prova di 45 giorni, senza alcuna garanzia di stabilità. “Il gruppo finanziario parla tanto di etica e solidarietà, ma nei fatti non è così. Hanno trovato il modo di azzerare i nostri diritti, facendoci licenziare per riassumerci a condizioni del tutto discutibili”, denunciano. Chi oggi è un terzo livello, potrebbe dover ricominciare dalla posizione più bassa, con stipendi ridotti e meno tutele. L’ansia tra i dipendenti è palpabile. “Dovevano tutelarci, invece ci ritroviamo a rischiare di restare senza lavoro dopo anni di esperienza”, concludono. La speranza è che si trovi una soluzione più equa, ma per ora il futuro dei lavoratori resta incerto.