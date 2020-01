Cagliari, Befana show al Parco della Musica: calze con dolci e giocattoli per centinaia di bambini

Dolci, panettoni e giocattoli, tanti giocattoli, distribuiti ai bambini. La Befana al Parco della Musica ha richiamato oltre mille cagliaritani in un sei gennaio con il sole che, fortunatamente, bacia tutto il capoluogo sardo. E i sorrisi dei bambini sono il regalo più bello per gli organizzatori dell’evento, capitanati da Gianfranco Carboni. La dolce e simpatica vecchina ha conquistato anche gli adulti, e più di un piccolo ha sperato di poter ottenere, in regalo, la sua mitica scopa. Ma, alla fine, le decine di calze ricolme di caramelle e cioccolatini hanno messo d’accordo tutti. Tantissime le foto ricordo fatte sia con la Befana sia con gli alunni della “fantastica” scuola di magia di Hogwarts della saga di Harry Potter. L’evento, organizzato dalle associazioni Quadrifoglio Karalis, Sa Ratantira Antiga, S’Urtzu e Sa Mamulada e Kama Event ha visto il patrocinio del Comune di Cagliari: “Non abbiamo donato solamente una parte dei giochi lasciati in dono dai cagliaritani sotto l’albero di Natale del Comune”, spiega l’assessore comunale alle Attività produttive, Alessandro Sorgia, “ma anche biglietti gratuiti per il luna park a Santa Gilla”.

Soddisfatto e, a tratti commosso, il “papà” della Befana al Parco della Musica, Gianfranco Carboni: “Se l’evento è stato un successo è merito, soprattutto, dell’amministrazione comunale che ha fornito un supporto fondamentale. Quest’anno, in tutta Cagliari, si è finalmente tornata a respirare la vera aria del Natale”.