Cagliari, beccato alla guida senza patente: ai domiciliari il 38enne che investì il piccolo Daniele

Emilio Pozzolo, il 38enne che nel 2022 ha provocato l’incidente stradale nel quale ha perso la vita il piccolo Daniele Ulver, travolto dentro il suo passeggino dallo scooter guidato da Pozzolo in via Cadello a Cagliari, è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari, su disposizione del gip, dai carabinieri. Pozzolo, qualche giorno fa, era stato trovato al volante di un’automobile, in via Is Maglias, dagli agenti della polizia Locale. Senza patente sin dal 2017, aveva tentato di fuggire ma era stato bloccato quasi subito e denunciato. La denuncia all’autorità giudiziaria ha prodotto i suoi effetti: Pozzolo è finito in manette. Una decisione che complica ulteriormente tutta la sua vicenda giudiziaria legata all’investimento del piccolo Daniele. Pozzolo, infatti, aveva chiesto e ottenuto il rito abbreviato, a ottobre 2022.

Il prossimo round, in tribunale, sarà tra pochi mesi, a giugno.