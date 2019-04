Cagliari, beccati a spacciare a Sant’Elia: due pusher in manette

Li hanno sorpresi la notte scorsa in via Schiavazzi mentre erano intenti a cedere a diverse persone bustine di stupefacenti. Alla vista dei militari i due, un 38enne e un 41enne cagliaritani, pregiudicati, residenti nel quartiere Sant’Elia, si sono dati precipitosamente alla fuga. Una volta fermati e perquisiti dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo, sono strati trovati in possesso di circa 70 dosi di cocaina ed eroina e duecento euro in contanti, per i militari provento dell’attività di spaccio. Sono finiti entrambi in manette, uno agli arresti domiciliari, e l’altro presso le camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri, in attesa del rito per direttissima.