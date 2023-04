Cagliari, basta poca pioggia per trasformare una strada in una piscina

Bastano poche ore di pioggia, come stamattina, per trasformare un marciapiede in una piscina. Succede non in un paese del Terzo Mondo ma a Cagliari, nei marciapiedi del centralissimo Corso Vittorio Emanuele. Causa : i lavori fatti male di ripristino dei tagli stradali per interventi di riparazione o di allacci idrici o fognari che chi di dovere non controlla. Visto che nel Piano triennale 2023/25 dei lavori pubblici non hanno messo nemmeno un euro per sistemare questa strada lasciata volutamente a metà, l’Assessore competente perchè non tenta di metterci una pezza, almeno facendo rifare i lavori fatti male da parte delle ditte che sono state autorizzate ? E’ facile rintracciarle nell’elenco delle autorizzazioni e obbligarle a fare quello che dovevano fare secondo le autorizzazioni ; ripristinare i luoghi a regola d’arte,

Marcello Roberto Marchi