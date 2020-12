Cagliari, il barista scrittore: “Ecco l’incasso di oggi. Non ci pago nemmeno la luce”

Di



cagliari

Bar in difficoltà con l’emergenza Covid. “Un terzo di quello solito. In inverno. Non ci pago neanche la luce. La elemosina ristori il 20 per cento degli incassi di aprile 2019 qualche migliaio di euro non basterà a pagare le spese di mutuo. Stipendi dipendente, Inps, Enel, Tax, Tari, F24 ecc…basterebbe il buon senso di farci lavorare 2 o 4 ore in più per risolvere il problema”