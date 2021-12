Cagliari, barista chiede il green pass: la cliente le scaglia il cappuccino addosso

La richiesta era la più semplice del mondo: “Vuole sedersi per bere il cappuccino? Mi mostri il green pass”. Mai l’avesse fatto, una barista di Cagliari. La cliente, per tutta risposta, le ha tirato contro la tazza bollente, infuriata. È accaduto nel bar pasticceria Il Tartufo, in via Donizetti. Sono gli stessi titolari a raccontarlo, con delle “stories” pubblicate nella pagina Facebook ufficiale del locale: “Stasera nella nostra caffetteria c’è stato un episodio raccapricciante: la nostra barista, come da legge, ha domandato a una cliente che voleva accomodarsi se fosse in possesso del Green pass. La signora, gentilissima, evidentemente no-vax, ha risposto lanciando il cappuccino addosso alla barista, sporcando lei, il bancone e il retro bancone del nostro locale”.

In un altro messaggio si legge un invito, chiaro, ad una possibile pace: “La nostra collega è in turno la sera. Se stai leggendo sei sempre in tempo per tornare e chiedere scusa a una persona che stava solo svolgendo il suo lavoro”.