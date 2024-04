Cagliari, Azione molla Soru e sta con Massimo Zedda per la corsa a sindaco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Azione di Carlo Calenda, che era schierata con Renato Soru alle regionali del 25 febbraio e che in Basilicata ha fatto vincere il centrodestra schierandosi a supporto del candidato di Forza Italia Bardi, sosterrà Massimo Zedda nella corsa a sindaco di Cagliari. Azione, dunque, nonostante il veto dei 5 stelle sull’ingresso in coalizione a chi aveva sostenuto l’ex presidente, entra nel campo largo.

“Il consiglio direttivo provinciale di concerto con la segreteria regionale di Azione di Calenda comunicano di aver raggiunto con Massimo Zedda l’accordo per il sostegno della sua candidatura a sindaco alle elezioni comunali di Cagliari”, comunica il partito. “Azione, verificata la qualità delle linee programmatiche della coalizione e del candidato in linea con i propri obiettivi, sosterrà Massimo Zedda con una propria lista, prevalentemente composta da esponenti – in gran parte giovani e alle prime esperienze elettorali – del mondo delle professioni, del lavoro e delle attività produttive, che mettono la loro esperienza a disposizione del progetto di sviluppo e di buon governo della città proposto da Massimo Zedda e sostenuto dalla coalizione”.

“Oggi Cagliari ha celebrato la Liberazione con una grande manifestazione di popolo. Abbiamo potuto verificare tutti la voglia di partecipazione di migliaia di cittadine e cittadini a sostegno dei nostri valori costituzionali di libertà, democrazia e solidarietà. Un momento che ha coinvolto tutte le forze democratiche della città”, dice Massimo Zedda. “Il lungo corteo al quale ho partecipato oggi mi ha ancora una volta consentito di apprezzare la domanda di unità. Sto lavorando anche in queste ore per andare oltre e coinvolgere tutte le forze e i movimenti democratici, per rafforzare la coalizione e dare alla città un nuovo futuro, di pace, di lavoro e di crescita civile ed economica. Apprezzo, in questo senso, la scelta di Azione di sostenere il programma della coalizione e la mia candidatura a sindaco di Cagliari, con una propria Lista.”