Boom di auto, Cagliari città inquinata e pericolosa: 7 morti e 358 feriti negli incidenti stradali in un anno

L’Assessore alle Politiche per la Mobilità e Servizi tecnologici del Comune di Cagliari, Alessio Mereu, ha partecipato nella mattina di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, alla presentazione (in videoconferenza) dei risultati dello studio sullo “Stress Test di Mobilità per la città di Cagliari”.

L’iniziativa rientra nella più vasta “Clean Cities Campaign” ideata da Legambiente che ha come obiettivo principale il raggiungimento delle zero emissioni e il sensibile miglioramento della qualità dell’aria nelle città italiane.

E Cagliari è pronta ad impegnarsi per fare la sua parte perché la situazione, numeri alla mano, non è delle migliori tra le principali città italiane. Per riuscire, infatti, a rientrare nei parametri dettati dall’Oms, il capoluogo sardo dovrà ridurre del 46% le attuali concentrazioni di PM10 e del 67% del PM 2,5 oltre che gli ossidi di Azoto (NO2) del 50%. Il tutto entro il 2030 in modo da rendere la città più vivibile non solo dal punto di vista della qualità dell’aria. Sono, infatti, stati presi in esame dallo studio di Legambiente, anche tutti i dati sulla qualità della vita a Cagliari. Numeri legati non solo all’inquinamento dell’aria ma anche alla qualità della vita condizionata da fattori come il numero di incidenti mortali, la lunghezza delle piste ciclabili e tutti gli accorgimenti che potranno fare del capoluogo sardo un posto più sano e vivibile in tutta sicurezza.

“Dobbiamo innanzitutto – ha commentato Alessio Mereu – cambiare le abitudini dei nostri concittadini mettendo in atto tutte le iniziative che saranno necessarie, alcune delle quali sono già in fase di attuazione. Il numero delle auto in città è troppo elevato e questo concorre a portare Cagliari ad avere una qualità dell’aria simile alle città più inquinate. Pur avendo le condizioni climatiche favorevoli, abbiamo numeri allarmanti e dobbiamo iniziare a pensare che il Maestrale da solo non possa essere sufficiente a ripulire l’aria. Tra inquinamento e viabilità, dobbiamo ridurre sia le emissioni che la pericolosità nella circolazione stradale che spesso nasce da comportamenti sbagliati degli automobilisti. Sette incidenti mortali nel 2021 e trecentocinquantotto feriti sono numeri troppo elevati che non possiamo permetterci. Parcheggi di scambio, incremento dei mezzi elettrici nel trasporto pubblico e altre misure, sono in fase di realizzazione o di studio in modo che l’amministrazione faccia la sua parte”.

Alla presentazione dei dati sono intervenuti, oltre all’Assessore Mereu, anche la Presidente di Legambiente Sardegna, Annalisa Colombu, il Responsabile di “Clean Cities Campaign”, Simone Nuglio e Riccardo Pintor, Responsabile della mobilità per Legambiente Sardegna.

“Non vogliamo – ha concluso Simone Nuglio – fare le pagelle alle città ma abbiamo intenzione di fare una sorta di check-up medico con il nostro test, per capire, in base alle criticità emerse, quale sarà la strada migliore per arrivare all’obiettivo di far giungere Cagliari ai numeri ottimali e colmare così il gap rispetto all’attuale situazione”.