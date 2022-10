Cagliari, auto si ribalta su un fianco dopo uno scontro: 87enne in codice rosso.

Sinistro stradale nella tarda serata di ieri nel Quartiere del Sole. Una Ford Focus in transito in via delle Rondini e una Fiat Punto che effettuava una manovra per uscire da uno stallo di sosta si sono scontrate. La Ford Focus, condotta da un uomo di 87 anni residente a Cagliari, si è ribaltata su un lato ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre l’anziano dall’abitacolo. Prontamente è intervenuto anche il 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Monserrato.

Conducente e passeggero del secondo veicolo sono rimasti illesi. La Polizia Locale di Cagliari ha effettuato i rilievi ed è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. L’anziano non sarebbe in pericolo di vita.