Paura a Cagliari, auto contro moto in via della Pineta: due feriti

Scontro questo pomeriggio fra un’auto ed una moto. Un Hyundai guidata da un 21enne di Cagliari proveniente dallo stop di via Lucca, svoltando a sinistra all’incrocio con la via della Pineta, si scontrava con una moto in transito con direzione piazzale Amsicora. Il conducente dello scooter, un 27enne e la trasportata, una 27enne, entrambi di Quartu, venivano soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Marino con assegnato codice giallo e verde. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi di legge.