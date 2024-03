Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Intervento dei Vigili del fuoco, alle 6:30 circa, in via Quintino Sella a Cagliari per l’incendio di un’auto in sosta.

Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale del Comando per spegnere le fiamme che hanno coinvolto l’intero veicolo e mettere in sicurezza l’area.

Nessuna persona risulta coinvolta.

I Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.