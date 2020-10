Cagliari, auto in fiamme in via Del Pozzetto: danneggiata anche una seconda vettura

Cagliari, incendio di un’autovettura in sosta nella notte.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta nella notte per l’incendio di un’auto in sosta in via Del Pozzetto a Cagliari.

Le fiamme hanno danneggiato anche una seconda auto, in sosta nelle vicinanze.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e provveduto a spegnere il rogo che ha avvolto completamente il veicolo e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti e rilievi per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Cagliari.