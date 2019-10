Cagliari, auto in fiamme in pieno giorno in via del Seminario: i vigili del fuoco mettono la zona in sicurezza. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 13,30 in via Del Seminario a Cagliari , per l’incendio di un’autovettura in sosta. Sul posto è arrivata una squadra di Pronto intervento della sede centrale che ha provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza dell’area e dell’auto coinvolta, evitando la propagazione delle fiamme all’intero veicolo e alle auto in sosta vicine. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.