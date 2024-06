Cagliari, auto d’epoca da sogno sfilano a Palazzo Doglio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ stata la prestigiosa ed elegantissima Lancia Aprilia del 1938 la protagonista assoluta della prima edizione del ” Concorso d’ Eleganza per Automobili d’ Epoca ” che si e’ tenuto sabato 22 Giugno nella ” Corte ” di Palazzo Doglio a Cagliari . L’ autovettura fu realizzata dalla ” Societa’ Anonima Carrozzeria Pinin Farina ” con telaio e meccanica Lancia su espressa richiesta effettuata da un facoltoso industriale torinese desideroso di possedere un auto elegante ed affidabile . Il motore montato sull’ autovettura era un 4 cilindri a V stretta da 1,350 cc capace di erogare 47 CV e raggiungere la velocita’ massima di 105 km/h . L’ impianto elettrico era a 6 Volt ed era dotata di una capote in tela che all’ occorrenza poteva essere ripiegata consentendo all’ equipaggio di usufruire delle caratteristiche di un’ autentica ” Cabriolet “. Il suo design era assolutamente elegante e particolarmente aereodinamico , sicuramente destinato ad un futuro radioso . Purtroppo la produzione di quest’auto subi’ una brusca interruzione dovuta agli eventi bellici , inoltre a causa della distruzione di gran parte degli archivi documentali storici non e’ stato possibile quantificare il numero di esemplari che sono stati realizzati . Nel corso degli anni successivi a seguito di tutta una serie di vicissitudini l’ auto giunse in Sardegna e entro’ in possesso dell’ attuale proprietario che procedette personalmente ad un restauro lungo e meticoloso ma di livello assoluto . Attualmente la vettura partecipa a manifestazioni prestigiose e si e’ classificata al terzo posto assoluto al ” Concorso Internazionale di eleganza ” tenutosi a Padova nel 2015 (Stelle sul Liston) .

A Palazzo Doglio l’ autovettura si e’ classificata al primo posto nella categoria ” A ” dedicata alle autovetture piu’ datate ed ha vinto il Premio Rotary ” Best of Show ” come auto vincitrice assoluta del Concorso d’ Eleganza . Sono state delle autentiche ” auto da sogno ” quelle che hanno partecipato alla Kermesse organizzata dal Rotary Club Cagliari L’ evento e’ organizzato dal Rotary Club di Cagliari con il Patrocinio del Comune di Cagliari e dell’ Aci – Automobile Club Cagliari , in collaborazione con Aci Historic Cagliari , Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna , CAVS – ( Con Alfano Veicoli Storici ) , Circolo Sardo Automobili d’Epoca – SCQ e Gruppo Old Cars Friends . La manifestazione ha visto sfilare davanti al pubblico ed alla giuria esemplari di altissimo valore , autentici gioielli dell’ automobilismo storico italiano ed internazionale tenuti in eccellenti condizioni e di particolare interesse collezionistico . Una concentrazione di autoveicoli immatricolati a partire dagli anni venti ed a seguire fino ai primissimi anni novanta . Un “Parterre” di autovetture assolutamente unico che ha nobilitato una manifestazione prestigiosa ed a scopo benefico che ha riscosso un altissimo gradimento raggiungendo un livello qualitativo elevatissimo e di gran pregio . Nel filmato e’ possibile ammirare tutti i meravigliosi veicoli partecipanti all’ evento mentre giungono alla ” Corte ” di Palazzo Doglio e sostano davanti al pubblico ed alla Giuria .