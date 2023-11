Terribile incidente a Cagliari, auto contro un muro in via del Canneto: feriti 3 ventenni, 2 sono gravissimi

Incidente stamattina all’alba a Cagliari, coinvolti tre giovanissimi del capoluogo classe 2003 e 2004.

Stavano percorrendo via del Canneto, quando il conducente dell’auto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della stessa andando ad impattare contro lo spigolo del muro di un’abitazione.

Sono gravi i danni riportati dall’auto mentre i tre ragazzi sono stati trasportati uno presso l’ospedale Santissima Trinità in codice rosso e due presso il presidio ospedaliero Casula con assegnati codici rosso e giallo. Si tratta dell’ennesimo incidente che nel fine settimana vede coinvolti giovanissimi. Non si esclude che una delle cause del sinistro possa essere ricondotta alla velocità mentre sono al vaglio degli investigatori anche le condizioni psicofisiche del conducente.