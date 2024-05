Cagliari, auto contro scooter alla rotonda di Genneruxi: un centauro anziano in codice rosso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo incidente alla rotonda tra via dell’Abbazia e via dei Conversi, a Cagliari. Una moto si è scontrata con un’auto: ad avere la peggio il centauro, un ottantenne residente nel rione di Genneruxi che è volato sull’asfalto. L’anziano è stato soccorso da equipe medica di un’ambulanza del 118 e portato all’ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta in un primo momento la polizia dalla vicina questura di via Amat.

Successivamente è entrata in azione la polizia Locale, per svolgere tutti i rilievi del caso e stabilire le esatte responsabilità dell’incidente, forse legato a una mancata precedenza proprio all’altezza della rotatoria.