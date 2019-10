Cagliari, auto contro moto a Pirri: quattro feriti

Incidente stradale con feriti all’incrocio tra via Conte di Biancamano e via dell’Abbondanza. Una Fiat multipla condotta da una 44enne cagliaritana si è scontrata con una moto Honda 125 condotta da un 45enne, anch’esso cagliaritano. A seguito dell’urto il motociclista è caduto a terra ed è rimasto contuso, come la conducente e due passeggeri della Fiat multipla