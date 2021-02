Cagliari, attraversamento pericoloso in viale Diaz. Debora a Radio Casteddu: “Rischiamo la vita”

Cagliari – Un attraversamento pedonale pericoloso quello di viale Diaz proprio di fronte ai parcheggi della fiera, “non è rialzato e si rischia la vita”.

A Radio CASTEDDU, Debora Fiori.

Consulente fiscale, ha lo studio proprio in quel punto di viale Diaz “e le strisce pedonali sono molto pericolose. Giornalmente, sia io che la mia collega dobbiamo rimanere anche 10-15 minuti in attesa prima di poter attraversare perché, purtroppo, sono le uniche strisce pedonali a cui non hanno posizionato il rialzo che da un momento di stop alle macchine che provengono dal nautico e che corrono. Circa 3-4 mesi fa c’è stato un brutto incidente, una macchina si è ribaltata ed è andata a finire sopra altre vetture e, fortunatamente, non c’era nessuno che stava attraversando la strada.

Io stamattina, attraversando, ho dovuto correre perché una macchina non si è fermata, mi ha superato alle spalle e se avessi indietreggiato, a quest’ora non sarei qui.

Sono preoccupata per me e per tutti quelli che attraversano, compresi i nostri clienti che molte volte sono anziani e spesso dobbiamo aiutarli ad attraversare le strisce. Ho inviato tre PEC al comune e hanno protocollato la mia richiesta però non ho avuto nessun altro riscontro”.

