Cagliari, l’asse mediano si tinge di verde: sì al mega parco lineare lungo i margini della strada

Un nuovo parco lungo l’asse mediano. E poi un nuovo cimitero e un nuovo canile municipale nella piana di San Lorenzo. Sono le ultime novità emerse dalla commissione comunale congiunta (Urbanistica e Lavori pubblici) di questo pomeriggio dedicata all’esame delle grandi opere pubbliche nel preliminare del Puc (piano urbanistico comunale) e ai possibili scenari.

“Con questo atto di pianificazione non stiamo progettando oggi grandi opere ma stiamo gettando le basi affinché possano nascere opere pubbliche di rilievo che possano impattare sulla città”, ha dichiarato Umberto Ticca, capogruppo della commissione Lavori pubblici.

“Le scelte del piano sono in larga parte in linea con quelle indicate dalle linee guida approvate dalla precedente amministrazione”, sichiara Guido Portoghese, Pd, “non convincono alcune scelte strategiche relative alle nuove volumetrie residenziali e su opere infrastrutturali, come il tunnel nella via Roma”.

Nel corso della seduta i progetti a lunga scadenza dell’amministrazione. Tra le previsioni che guardano l’edilizia residenziale pubblica, il piano prevede nei prossimi di 10 anni un milione di metri cubi di edilizia sovvenzionata e social housing per 7 mila e 500 nuovi abitanti, da realizzare o con l’edificazione ex novo di nuove volumetrie e oppure con la riqualificazione di strutture esistenti come l’ex mercato ortofrutticolo.

Un altro progetto riguarda i margini dell’asse mediano: l’idea è quella di realizzare un parco lineare (verde attrezzato) nelle aree sterrate (sia private che pubbliche) limitrofe e di individuare connessioni verdi con le parti di città che hanno subito la cesura dall’asse mediano e che oggi soffrono alcune criticità (Quartiere del sole e Quartiere europeo).

Previsti servizi per Barracca Manna e in zone strategiche come il parco ferroviario (la zona dismessa delle Ferrovie dello Stato) che potrebbe ospitare parcheggi o servizi per gli studenti universitari) o la calata di Sant’Agostino che, dopo il trasferimento del traffico roro al porto canale potrebbe accogliere aree per l’intrattenimento e la ristorazione anche per decentrare la movida che oggi impatta troppo sul centro storico cittadino. Tra Terramaini e viale Marconi nasceranno parcheggi di scambio e aree verdi e nell’ex circoscrizione di via Cinquini, servizi per i rioni di San Michele e Is Mirrionis.

Novità anche nella piana di San Lorenzo dove troverà spazio un’ampia foresta urbana e servizi generali di interesse come il nuovo cimitero e nuovo canile municipale.