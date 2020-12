Incidente a Cagliari, tamponamento sull’asse mediano: una donna all’ospedale

Incidente stradale questa sera nell’asse mediano di scorrimento. Una Fiat Panda, guidata da una 57enne cagliaritana, nel percorrere l’asse mediano di scorrimento in direzione Poetto , poco prima dello svincolo per Genneruxi, tamponava una Volvo condotta da un cagliaritano di anni 48.

La conducente della Panda veniva soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Policlinico Universitario con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.