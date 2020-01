Cagliari, “ascensori bruciati in via Schiavazzi: mio padre trapiantato intrappolato in casa”

Un ascensore dato alle fiamme da chissà chi e quello affianco, purtroppo, danneggiato dalle fiamme. Risultato: nel palazzo di via Schiavazzi 4E, nel rione cagliaritano di Sant’Elia, l’unica opzione per entrare e uscire dagli appartamenti sono le scale. Un grosso propblema per “Franco Pitzalis. Ha sessant’anni, ha appena subìto un trapianto. Domani tornerà a casa”, racconta la figlia Claudia, 35 anni. “Per lui, appena riusciremo a trasportarlo sino al decimo piano, la casa si trasformerà in una prigione. Non sta bene, per lui fare dieci piani a piedi sarà quasi impossibile. Anche mia madre non sta benissimo”, dice la donna. Le segnalazioni e le telefonate ad Area? “Tantissime, ma sinora sono arrivate solo promesse. Eppure sono a conoscenza del fatto che, in questa palazzina, molti abitanti sono o anziani o malati. Inoltre, i due ascensori sono inutilizzabili da prima di Natale, cioè da oltre un mese”.

” Ci sentiamo abbandonati, Area ci sta trattando in una maniera vergognosa. Sono pronta”, sbotta la Pitzalis, che vive nella casa dei suoi genitori, “a raccogliere tutte le firme necessariw per risolvere questa situazione. Cosa dovranno fare mio padre e mia madre per uscire di casa? Mettersi a volare?”.