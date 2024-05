Cagliari, “artisti” sfregiano nella notte le mura di una palazzina storica: “Beccati dalle telecamere”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Zainetti, cappellini e una grossa busta bianca piena di bombolette spray di vario colore. Con questo armamentario due balordi, che sicuramente credono di essere “artisti”, hanno sfregiato il muro di una palazzina storica di Cagliari, in viale Regina Elena, davanti al Bastione di Saint Remy. La coppia di balordi è entrata in azione in piena notte, dandosi da fare per tre ore e mezzo. Il risultato sono una serie di scritte, colorate di rosa e di blu, che “ammazzano”, cromaticamente parlando, il giallo della facciata dell’edificio. Le loro gesta sono però state riprese dalle telecamere di sicurezza del ristoratore Alessandro Depau, che ha già fatto vedere i filmati ai residenti della palazzina. Scontato dire che la coppia di cafoni non se la caverà con un rimbrotto, visto che è stato compiuto un evidente danno e che serviranno soldi per ripulire da ogni scritta il muro della palazzina.

“Le telecamere li hanno beccati, ora una bella denuncia che sarà protocollata quanto prima. Inutile sperare in un dialogo con certa gente, si sprecano solo tempo e fiato”.