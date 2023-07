Cagliari, arrivano 500 stalli per i monopattini: primi parcheggi in via della Pineta

Eccoli, i primi stalli per i monopattini anche a Cagliari. Operai al lavoro per tracciare le postazioni, 500, destinate alla sosta dei mezzi elettrici che, da sempre, creano divisioni tra favorevoli e contrari. Il Comune poco c’entra, a intervenire sono le società che hanno vinto la manifestazione di interesse per portare un migliaio di monopattini in tutto il capoluogo sardo. Sono 125 le postazioni in tutta la città che ha individuato la stessa amministrazione comunale: gestirle toccherà ai privati. I primi interventi oggi, nella lunghissima e trafficatissima via della Pineta: una squadra di operai ha tracciato gli stalli accanto ad alcuni pezzi di cordolo che separano la sede stradale da quella, accanto al marciapiede, dedicata alle biciclette e anche ai monopattini.

Le operazioni sono già concluse ed è probabile che, nei prossimi giorni e cartina delle postazioni a disposizione tra le mani, andranno avanti i tracciamenti negli altri rioni cagliaritani.