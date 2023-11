Cagliari, arriva Sfera Ebbasta: il 28 dicembre show all’Opera Music Forum della Fiera

Giovedì 28 dicembre 2023 a partire dalle ore 23 presso l’Opera Music Forum della Fiera di Cagliari, sbarca l’artista numero uno della scena Urban Italiana: arriva lo showcase di Sfera Ebbasta. Sfera Ebbasta, è il primo italiano ad essere entrato nella top 100 Mondiale Spotify ed è l’artista che ha venduto il maggior numero di dischi nel nostro paese nel decennio 2010-2019.

La data è compresa all’interno del Seven Urban Summit, la rassegna musicale che nasce con l’obiettivo di portare in Sardegna gli artisti più influenti della scena urban italiana, che nelle precedenti date ha ospitato nomi del calibro di Fabri Fibra e Gue. La produzione è affidata a “Tra le nuvole” società leader dell’intrattenimento in Sardegna, già organizzatrice di Poetto Fest, Tattoo Convention, Oktober Fest, Degustibus, Big Bang Village e tanti altri spettacoli.​

“I grandi nomi della musica italiana che si esibiscono insieme ai volti emergenti del mondo dello spettacolo in Sardegna: questa è la mission dei nostri spettacoli che, oltre ad avere un carattere commerciale, devono esser e occasione per i giovani di poter farsi conoscere al grande pubblico” spiega Davide Siddi, produttore dell’evento. La line up completa dell’evento verrà annunciata attraverso i canali social dell’ Opera Music Forum. Tickets acquistabili da mercoledì 22 novembre su www.operamusicforum.it