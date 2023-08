Cagliari, arriva l’Inter: niente bottiglie e lattine quando si gioca alla Unipol Domus

Mentre aumenta l’attesa per il super match di lunedì 28 alla Unipol Domus, che vedrà il Cagliari sfidare l’Inter in casa nella seconda giornata di campionato, arriva il divieto di vendita di bibite sia alcoliche che analcoliche in bottiglie o in lattina.

Con Ordinanza sindacale numero 91 firmata il 25 agosto 2023, è stato disposto, nella prossimità dello Stadio “Unipol Domus” a partire da lunedì 28 agosto 2023 e in occasione delle partite di calcio che si disputeranno a Cagliari, il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o lattine, dalle due ore precedenti alle gare alla due ore successive al termine delle stesse.

Il provvedimento, adottato tra le misure idonee a garantire la tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico, che impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio dei contenitori di vetro e lattine, anche all’esterno dello stadio, si riferisce alle gare previste dal calendario del Campionato di serie A (stagione 2023-2024), dal calendario di Coppa Italia, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate, previste dal medesimo calendario e di tutte le amichevoli che saranno giocate nello stadio nel medesimo periodo.

In particolare, le prescrizioni comprendono: il divieto assoluto della vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine; il divieto di vendita, per asporto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree sotto indicate in prossimità dello Stadio Unipol Domus: