Cagliari, arriva l’attraversamento pedonale in via Sonnino: domani possibili disagi

Via libera del Comune alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via Sonnino, strada ancora buia e al centro di diversi problemi di circolazione negli ultimi mesi. Oggi possibili disagi per lavori.

Giovedì 14 aprile sarà realizzato l’attraversamento pedonale rialzato in via Sonnino, all’altezza del civico 161 A. L’intervento introduce un elemento fisico di moderazione della velocità, fattore che costituisce una delle cause degli incidenti stradali, specialmente nelle zone ad alta densità pedonale come via Sonnino. L’intervento, che terminerà in giornata, sarà opportunamente segnalato in modo da limitare al minimo i disagi alla circolazione.