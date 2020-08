Cagliari, arriva il benedetto maestrale: previsti cali termici in Sardegna anche di 12 gradi. Una bella rinfrescata in arrivo tra oggi e domani, dopo giornate di afa terribile: arriva il maestrale, le previsioni meteo di tutti i principali siti specializzati parlano di una brusca escursione termica entro martedì prossimo. Un cambio climatico dopo giorni di afa terribile, con il termometro che è arrivato a segnare persino 50 gradi ieri a Ballao, e 47 gradi registrati a Decimomannu. Il grande caldo, almeno per ora, pare davvero costretto ad arretrare. Arriva il maestrale, mai così atteso per chi soffre l’afa.