Cagliari, arriva bonus bebè: 400 euro per ogni bimbo nato in città nel 2022

Quattrocento euro per ogni bambino nato nel 2022. La decisione è della giunta Truzzu che ha dato il via libera al provvedimento nel nome del sostegno alla natalità. I beneficiari sono i bambini e le bambine nati e nate dal primo gennaio al 31 dicembre 2022 e residenti a Cagliari. Possono fare domanda anche i genitori che prevedono la nascita entro il 31 dicembre 2022, fermo restando che l’assegno sarà erogato dopo la verifica di nascita e residenza. Non ci sono limiti di Isee per l’accesso al contributo. La graduatoria è ordinata sulla base del valore ISEE (dal minore al maggiore), mentre a parità di ISEE si dà precedenza a chi non possiede RdC e, in caso di ulteriore parità, sarà data precedenza ai nuclei dove sia presente il maggior numero di minori. L’assegnazione dell’assegno è progressiva secondo graduatoria e fino ad esaurimento fondi.