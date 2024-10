Cagliari – Arriva all’Arnas Brotzu il sindacato CSA Regioni Autonomie Locali, il segretario aziendale Salvatore Pinna: “Dobbiamo svoltare riuscendo a portare agli operatori del comparto sanità il giusto benessere lavorativo”.

Nato nel 1999 per rappresentare i lavoratori nel comparto Funzioni Locali e divenuto unico sindacato autonomo rappresentativo in questo comparto, aderisce alla confederazione sindacale CISAL– anch’essa autonoma – e si candida a portare in sanità la propria esperienza e il proprio modello organizzativo – snello e molto partecipativo – per rappresentare e tutelare al meglio anche i lavoratori della sanità. Pinna: “Dobbiamo riaffermare in ogni consesso i diritti e le legittime aspettative che il CCNL garantisce al personale”.

Negli ultimi anni il più grande ospedale della Sardegna è stato più volte oggetto di articoli di stampa per tutta una serie di criticità, talune gravi altre – molte – gravissime che inevitabilmente hanno ingenerato negli operatori un clima lavorativo molto teso, con ovvie ripercussioni nei servizi al cittadino-paziente che devono essere sempre forniti al massimo livello in questo settore particolarmente delicato.

“Il CSA farà sicuramente tesoro delle varie vicende succedutesi nel tempo e non si limiterà a mera critica dell’organizzazione” prosegue Pinna, “ma svilupperà, per ciascuna criticità, proposte costruttive e concretamente attuabili con l’obiettivo del benessere lavorativo senza trascurare, nell’interesse collettivo, anche quel bene primario che è il servizio sanitario di qualità”.

La struttura regionale CSA è pronta ad affrontare questa nuova sfida, fiduciosa di poter dare un valido contributo per risolvere i problemi degli operatori del settore insieme alle altre Organizzazioni Sindacali che da tempo sono presenti ai tavoli di contrattazione aziendale.

“Saremo alternativa e voce critica costruttiva, così come intendiamo dare voce a tutti quei lavoratori che ci daranno fiducia: li rappresenteremo al meglio in ogni consesso, con professionalità e determinazione, così come siamo abituati a fare nell’ambito del comparto Funzioni Locali che storicamente presidiamo con successo sin dalla nascita della nostra organizzazione. Abbiamo sviluppato competenze che intendiamo mettere a disposizione di tutti i lavoratori della sanità senza distinzione di ruoli” afferma il Coordinatore Regionale CSA Fabrizio Lecca. “Tutti devono poter svolgere con tranquillità e con i giusti riconoscimenti contrattuali esattamente ciò per cui sono chiamati a fare. E’ un obiettivo molto sfidante, anche se apparentemente potrebbe non sembrarlo, ma siamo organizzati e determinati a perseguirlo”.