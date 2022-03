Cagliari, arrestato per maltrattamenti in famiglia

Cagliari, maltrattamenti in famiglia: arrestato dagli Agenti della Squadra Volante.

Gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un uomo resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia .

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, in un condominio a Cagliari. Sono stati i vicini di casa a chiamare il 113, per chiedere aiuto alla Polizia, mentre il giovane minacciava gravemente sia loro che i propri genitori.

All’arrivo degli Agenti l’uomo non ha desistito dal suo atteggiamento violento, continuando ad inveire contro i genitori, denigrandoli anche alla presenza dei poliziotti. L’aggressore, già noto ai poliziotti per i suoi precedenti, è stato prontamente bloccato e allontanato dall’abitazione.

I poliziotti hanno accertato che questo era solo l’ultimo episodio di una lunga serie di atteggiamenti violenti e minacciosi che i genitori erano costretti a subire quasi quotidianamente.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.