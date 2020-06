Ennesimo investimento di pedone a Cagliari, questa volta in via Is Mirrionis. Un 72enne di Monserrato, stava attraversando la strada (non sulle strisce pedonali poste poco più avanti), quando è stato travolto da un Audi Q5. Alla guida dell’auto un 24enne residente nel Cagliaritano. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.