Cagliari, anziani affollano il mercato di Pirri senza rispettare le distanze: “E senza guanti e mascherine”. La denuncia di Ugo Cappellacci: “Questa foto è stata scattata oggi in un mercato cittadino, si vedono tante persone e molti anziani in piccoli assembramenti e per lo più privi di guanti e mascherine. Sino a che non capiremo quanto la situazione sia seria e quanto sia indispensabile e vitale seguire i consigli di medici e scienziati la situazione non sarà destinata a migliorare. È per questo motivo che ritengo che le misure adottate siano ancora insufficienti. Ripetiamolo a tutti e soprattutto ai soggetti più a rischio: RESTATE A CASA. Lo stato però deve mettere in campo misure straordinarie e più efficaci per sostenere le famiglie, dai giusti sussidi per tutti alla possibilità di far scendere in campo l’esercito per il rifornimento alimentare ai più deboli.