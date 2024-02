Cagliari, anziana cade mentre attraversa e rischia di essere travolta dalle auto: salvata dagli operai

Cade in strada mentre attraversa, una donna anziana rischia di essere travolta dalle auto in corsa: soccorsa dagli operai del cantiere di piazza Matteotti e un autista del Ctm, sul posto è intervenuta un’ambulanza. Pericolo per una signora che, verso le 9, mentre attraversava da piazza Matteotti al porto, ha perso l’equilibrio ed è caduta in terra: le urla degli operai del cantiere, che hanno assistito alla scena, hanno richiamato l’attenzione di un autista che è corso per prestare aiuto alla donna assieme ad altri passanti. Pericolo scampato, quindi, grazie al pronto intervento dei presenti: una delle vie maggiormente trafficate di tutta la città che, momentaneamente, è sprovvista di attraversamenti pedonali sicuri. Infatti, per chi ha difficoltà a deambulare è assai difficoltoso raggiungere i punti pedonali delimitati presenti a distanza di decine di metri dai luoghi maggiormente frequentati.