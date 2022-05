Cagliari, lutto nel commercio: è morto a 64 anni il gioielliere Antonio Insinna

Lutto nel mondo del commercio di Cagliari. Antonio Insinna, per tutti Antonino, noto gioielliere alla guida di due negozi in via Paoli e via Roma, non c’è più: fatale un tumore contro il quale stava lottando da tempo. Se n’è andato in un letto del Policlinico di Monserrato. Siciliano d’origine, ha aperto le sue gioiellerie, prima in via Paoli e poi in via Roma, quasi trent’anni fa. Sotto i portici della strada cartolina ha servito migliaia di cagliaritani e turisti, affascinati dai coralli, dai diamanti ma anche dagli orologi e da gioielli sia moderni sia vintage. Lascia una figlia, un fratello e una sorella.

Tantissimi i messaggi cordoglio sui social, la notizia della morte di Insinna ha anche fatto rapidamente il giro delle vie dello shopping.