Cagliari, ancora un incendio di alghe marine a Giorgino: parte la segnalazione

Ancora un incendio a Giorgino. Ieri pomeriggio le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, sono intervenute nella spiaggia nel litorale cagliaritano per un incendio di alghe marine. A causa dell rogo il fumo ha invaso la statale 195 compromettendo la sicurezza della viabilità stradale. La sala operativa, dopo le segnalazioni arrivate al numero di emergenza 115, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando di Cagliari con un’APS e un’automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, supportata da un’autobotte hanno provveduto ad effettuare le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa due ore inoltrate. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gestire la viabilità stradale della statale 195. Un altro intervento sempre per lo stesso incendio è stato effettuato il giorno precedente. Dal Comando dei Vigili del Fuoco è stata inviata comunicazione per conoscenza agli enti locali competenti, Prefettura, Capitaneria di Porto, Comune di Cagliari e Assessorato all’Ambiente.