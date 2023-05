Cagliari, anarchia automobili: una su tre è senza assicurazione e in tanti guidano senza patente

Dati allarmanti per la cittadinanza di Cagliari dopo i controlli dei motociclisti della polizia locale del nucleo pronto intervento di Cagliari. Un veicolo su tre è risultato sprovvisto di assicurazione e tantissimi conducenti guidano autovetture senza avere mai conseguito la patente di guida. I controlli saranno intensificati e saranno previsti anche nelle zone periferiche della Città. Il Comando di Via Crespellani si pone come obiettivo comune il rispetto delle regole per una convivenza civile.

I controlli sono stati effettuati questa mattina su diversi veicoli in punti strategici per la viabilità cittadina, accertando che ben tre veicoli risultavano sprovvisti di assicurazione.

Nello specifico, uno di essi circolava sotto sequestro amministrativo per la stessa violazione, inoltre si accertava che il suo conducente guidava senza avere mai conseguito la patente di guida, dunque il veicolo gli veniva confiscato.