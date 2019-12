Cagliari, tensione nel Largo: ambulante abusivo in fuga travolge e ferisce un passante

Tensione nel largo Carlo Felice. Un ambulante in fuga, inseguito dai finanzieri dopo un sequestro di merce contraffatta, ha travolto e ferito un passante. Prosegue, senza sosta, l’attività della Guardia di Finanza di Cagliari a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e che, pertanto, costituiscono un serio rischio per la salute dell’utilizzatore finale e contraffatti e all’abusivismo commerciale

A Cagliari nel largo Carlo Felice, nel corso di una attività di controllo mirato al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla vendita di articoli contrassegnati con marchi contraffatti, sono stati sottoposti controllo 2 senegalesi, uno classe 1968 e l’altro 1980 il secondo, ai quali sono stati sequestrati 196 accessori per abbigliamento.

I 2 sono stati segnalati alla Procura per i reati connesso alla contraffazione.

Nel corso delle operazioni, uno dei due africani, nel tentativo di darsi alla fuga per sottrarsi al controllo dei militari, ha travolto una persona ferendola. E’ stata chiamata un’ambulanza del 118 che al Pronto Soccorso che ha portato il ferito all’Ospedale “Brotzu” dove gli sono stati diagnosticati 21 giorni di prognosi; Il responsabile è stato denunciato a piede libero anche per lesioni personali e la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria competente.

In altra analoga attività i Baschi Verdi, a Cagliari, in prossimità del mercato comunale di via Quirra, hanno trovato uno zaino abbandonato, al cui interno sono stati trovati 16 articoli di abbigliamento riportanti marchi contraffatti, quali Nike, Armani, Ralph Lauren. La merce è stata sequetrata e la procura è stata informata .