Cagliari, altissima tensione al corteo pro Palestina: manganellate e polemiche, i manifestanti sfondano il cordone della polizia

Doveva essere un corteo contro il decreto sicurezza del governo, si è trasformato in una manifestazione pro Palestina e contro Israele, come era facilmente prevedibile vista la crescente tensione delle ultime settimane sfociata in guerriglia oggi pomeriggio nelle manifestazioni che, sfidando i divieti, si sono comunque tenute a Cagliari e in altre città.

Nel capoluogo altissima tensione al corteo organizzato per protestare contro le nuove restrizioni: partiti da piazza Garibaldi dopo un paio di interventi degli organizzatori e arrivati in via Sonnino, i manifestanti si sono imbattuti nelle camionette degli agenti ma sono riusciti a procedere ancora un po’ per poi tornare indietro e dirigersi verso piazza San Giacomo. Blindato il centro della città, mentre i manifestanti, che partecipano a un corteo non autorizzato dalla questura, denunciano manganellate.

Anche a Roma la manifestazione è ben presto degenerata in una situazione di vera e propria guerriglia.