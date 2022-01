Cagliari, all’hub con i documenti dell’amico non vaccinato: domani l’udienza della verità per Michael Lippi

Si svolgerà domani, alle 9.30, l’udienza di convalida del fermo di Michael Lippi, il trentenne disoccupato cagliaritano arrestato dagli agenti della squadra mobile ieri pomeriggio nell’hub vaccinale della Fiera di Cagliari. L’uomo, stando alle accuse, si è presentato al bancone dell’accettazione con i documenti di un suo amico, un autonoleggiatore 40enne non vaccinato, per ricevere la dose del vaccino contro il Coronavirus. Un trucco che non era sfuggito a uno dei poliziotti presenti nel centro vaccinale. Le accuse sono pesanti: sostituzione di persona e falsa attestazione di identità a pubblico ufficiale. E, stando a quanto emerso nelle ore successive al fermo, Lippi avrebbe barattato la dose del vaccino a nome dell’amico con una cena in un ristorante. Il 40enne, titolare di un autonoleggio, se l’è cavata con una denuncia per concorso nel reato di uso di documento falso. Il trentenne, invece, si trova nel carcere di Uta e non ha ancora avuto modo di parlare con il suo legale. La possibilità ci sarà domani, prima dell’udienza che avverrà in videoconferenza con la gip Lucia Perra.

Al momento, si sa solamente che “gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del mio assistito”, spiega il legale di Michael Lippi. “Non c’è stata ancora la possibilità di sentirci per via delle norme legate al Covid da seguire all’interno del carcere”. Domani l’avvocato avrà l’occasione di poter visionare tutti gli atti e sarà insieme a Michael Lippi quando avrà l’opportunità di essere ascoltato dal gip.