Cagliari, allarme in piazza del Carmine: “Marciapiede allagato da un fiume d’acqua da 10 giorni”

Un fiume d’acqua in piazza del Carmine. Il marciapiede che collega via Sassari con le Poste Centrali è attraversato da 10 giorni da una perdita che risale in superficie e arriva fino a via Malta. Lambisce gli ingressi delle attività commerciali e delle abitazioni, creando parecchi disagi.

Esausti i residenti, spaventati dalle buche e dai dilavamenti, che attendono ora un intervento risolutivo da parte delle istituzioni.