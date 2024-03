Cagliari, allarme in via Dante: “Molestata e seguita da settimane da un ragazzo mentre lavoro”

“Da settimane vengo puntualmente molestata da questo ragazzo di colore”. E poi, a corredo, una foto dove, col volto oscurato, si vede un uomo che nell’aiuola centrale di via Dante a Cagliari, non distante dalla zona della fermata della metropolitana di piazza Matteotti, indossa un berretto e pantaloni grigi e quelle che sembrano essere o scarpe aperte o pantofole. Chi lancia l’allarme è una giovane trentenne che, in un gruppo pubblico di Facebook di Cagliari, ha pubblicato l’immagine e scritto un post a corredo sin troppo chiaro: “Di solito ha una chitarra appesa sulla spalla di colore rosa, ogni tanto utilizza una bicicletta tenuta in pessime condizioni. Sì apposta davanti al punto vendita dove io svolgo il mio lavoro molestandomi, talvolta aspettandomi all’uscita con l’intento di seguirmi, recentemente ha cercato anche di avvicinarsi con l’intento di entrare dietro il bancone. Appena vede che prendo il telefono per chiedere e chiamare aiuto, lui se ne va. Inutile dire che ho già provato ad allertare le forze dell’ordine”, scrive la ragazza, “spiegando tutta questa situazione, ma mi hanno risposto che, dal momento in cui lui si allontana, loro non possono fare niente in quanto appunto non lo troverebbero presente al loro arrivo”. La descrizione dei fatti, per quanto rapida (potenza del web) è comunque chiara.

In risposta a chi le ha chiesto di avvisare anche la stampa, la ragazza ha spiegato che “spera di riuscire a risolvere prima la situazione”. Ma, ovviamente, davanti a una denuncia pubblica con tanto di nome e cognome reali, è comunque meglio mettere tutti in guardia: “Mi occorrerebbe almeno capire dove magari fa sosta abitualmente, se ha un posto fisso una volta terminato questo suo vagabondare, in modo tale da poter procedere ad una denuncia e sperare che venga quindi trovato e allontanato”, prosegue la presunta vittima. E c’è chi, nonostante la fotografia sgranata, sarebbe riuscito a riconoscere il balordo: “Ha già collezionato una sfilza di denunce”.