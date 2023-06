Cagliari, allarme furti nelle case: topi d’appartamenti scatenati tra Marina e Villanova

“Alla Marina, oltre alle situazioni di pericolosità come quella di sabato sera, ci sono stati furti nelle abitazioni”. L’allarme lanciato nella pagina Facebook “Apriamo le finestre alla Marina. Nel gruppi gestito dai rappresentanti del rione che partecipano alle riunioni in Prefettura sulla sicurezza nel centro storico di Cagliari, si parla di ”una banda che entra nelle case e non lascia tracce…sono ben organizzati”.

Segnalazioni arrivano anche da Villanova. Un caso si sarebbe verificato sabato scorso alle 19 in via Sulis. Secondo le testimonianze dei residenti, ci sarebbe stato un tentativo di effrazione in un appartamento da parte di due individui entrati dal portone del palazzo. I due malviventi sarebbero stati messi in fuga da una vicina, che avrebbe provveduto immediatamente ad avvertire le forze dell’ordine.