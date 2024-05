Cagliari, allarme a Mulinu Becciu: “Mega perdita idrica, l’acqua sta invadendo una palazzina”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Allarme nel rione cagliaritano di Mulinu Becciu, in piazza delle Arti: “Da un mese c’è una perdita idrica che si è sempre più ingrossata. L’acqua ha invaso la palazzina di via Asquer 14, è l’unica che si trova sotto il livello Stradale”, denuncia il capo condomino, Alberto Placido. “Pilotis e vano ascensore sono invasi e lo stesso ascensore è fuori servizio. Un disabile è prigioniero in casa, non può uscire e fare riabilitazione”. Gli abitanti hanno provato a chiamare Comune, Abbanoa e pompieri: “All”amministrazione comunale abbiamo addirittura mandato una petizione, non è successo nulla. Nessuno è intervenuto, tutti gli enti dicono che non hanno competenza sulla perdita idrica”.

E la paura aumenta giorno dopo giorno: “L’acqua continua a scorrere e teniamo che anche il palazzo abbia subìto dei danni strutturali”.