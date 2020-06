Cagliari, alla vista della volante cambia strada: era evaso dai domiciliari

Ieri sera stava camminando in via Riva di Ponente, a Cagliari, quando alla vista di una volante della polizia ha cambiato strada. Insospettiti gli agenti lo hanno fermato e identificato. L’uomo, 40 anni, senegalese, era ben noto per i suoi diversi precedenti tra cui spaccio, rapina e percosse. E’ risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari. Già lo scorso 23 giugno, era stato indagato in stato di libertà per il reato di evasione.

E’ stato quindi tratto in arresto e trattenuto presso le Camere di Sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.