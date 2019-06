Cagliari, alla Mem incontro con l’esorcista Don Gianni Sini

Quando si parla di esorcismi, tutta la curiosità, spesso morbosa, si incentra sull’indemoniato, sulle sue violenze o sugli aspetti più spettacolari della sua possessione, ma pochi considerano il punto di vista dell’esorcista.

Chi è un esorcista? Come vive questa sua incessante battaglia col demonio, ha paura? La sua fede vacilla su certe manifestazioni? Con questo lavoro gli autori don Gianni Sini esorcista della Diocesi di Tempio Ampurias e parroco ad Olbia nella parrocchia di N.S. De La Salette, esorcista da oltre trent’anni e il giornalista e scrittore Andrea Franchini, che ha lavorato in diversi quotidiani italiani, puntano il riflettore non più sull’indemoniato ma sul suo liberatore. Questo libro rivela per la prima volta i sentimenti, le paure, le angosce ma anche le speranze e le soddisfazioni di chi, dopo aver scelto l’abito talare, ha deciso di mettere se stesso in prima fila, di esporsi personalmente per vincere il male nella sua incarnazione più terribile.

Una lotta incessante, estenuante, che solo una fede incrollabile può sostenere.

Don Gianni Sini il 14 giugno 2019, alle ore 18, presso la Mediateca del Mediterraneo in Via G. Mameli,164 a Cagliari, presenterà il suo ultimo lavoro “ IO E SATANA” – Un esorcista risponde alle nostre domande, edito dalla Sugarco Edizioni e in distribuzione da alcuni giorni in tutte le librerie d’Italia. L’autore dopo una breve introduzione risponderà alle domande poste dal moderatore dell’incontro Stefano Bugini e dialogherà con il pubblico per far luce su un argomento alquanto tenebroso, non a caso definito “misteryum iniquitatis”.