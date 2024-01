Cagliari, violenza senza fine fra la Marina e piazza Matteotti: due accoltellamenti in pochi minuti, residenti terrorizzati

Violenza e sangue senza fine alla Marina, quartiere della movida di Cagliari, palcoscenico di ormai quotidiani atti di violenza che mettono a rischio l’incolumità di residenti e passanti. Poco fa un algerino 19enne è stato accoltellato alla schiena, all’altezza dei polmoni, e portato in codice rosso in ospedale. Appena qualche minuto dopo, è toccato a un altro giovane nordafricano, ferito alla mano. E’ il secondo accoltellamento di oggi dopo quello tra via Napoli e via Sicilia, il quarto in due giorni dopo quelli di via Baylle e piazza Sant’Eulalia.

Il centro della città è ora presidiato da carabinieri, ambulanza del 118 e polizia municipale.

I residenti sono esasperati e terrorizzati, e sono scesi in strada per protestare contro una situazione diventata ormai insostenibile.

“Poco fa alla Marina l’ennesimo accoltellamento del fine settimana. I residenti sono per strada e protestano. Voglio che sappiano che non sono soli e che mi batterò perché il prefetto e il questore mettano fine immediatamente a questa situazione. Mi spiace che il sindaco su questo tema sia totalmente assente”, scrive sui social il candidato al consiglio regionale (Psi), Claudio Cugusi, subito dopo l’agguato al 19enne.

Ha collaborato Ennio Neri