Cagliari, alla Marina tornano maxi presepe e albero alto 5 metri: “Aiutateci a comprare un defibrillatore”

È ripartito e ritornato, dopo due anni di stop, il presepe della solidarietà nel rione cagliaritano della Marina. Statuine quasi a grandezza naturale, capanna e albero alto cinque metri resteranno in via Sardegna, protetti dalle ringhiere davanti alle rovine di Santa Lucia, sino a dopo l’Epifania. E, come da tradizione, anche quest’anno parte una raccolta fondi: “Vogliamo comprare un defibrillatore da mettere sulle ringhiere davanti al presepe, in modo che possa essere utilizzato in caso di necessità”, spiega Marco Milia, ristoratore e membro del direttivo del Consorzio dei commercianti del centro storico: “Gli altri anni le nostre iniziative, grazie alle auto tassazioni e a qualche donatore, hanno avuto successo. Speriamo davvero di poterci ripetere anche in questo 2023. Ringrazio anche tutti i ragazzi che ci stanno dando una mano per finire gli ultimi dettagli e controllare presepe e albero”.

Chiunque potrà scattare foto ricordo e, a cancelli aperti, poter visitare la natività.